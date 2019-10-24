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24. 10. 2019

Европарламент назвал ошибкой отказ Северной Македонии и Албании

Европарламент принял резолюцию, которая признает ошибкой неспособность европейских лидеров достичь консенсуса вокруг решения о начале переговоров о членстве в ЕС с Албанией и Северной Македонией. Об этом говорится на сайте Европарламента в четверг, 24 октября.

"Европарламент выражает глубокое разочарование неспособностью прийти к согласию относительно открытия переговоров о членстве в ЕС с Албанией и Северной Македонией в ходе саммита ЕС 17-18 октября. Депутаты выражают сожаление по поводу действий Франции, Дании и Нидерландов, которые заблокировали это решение, и констатируют, что Албания и Северная Македония приняли существенные усилия в течение нескольких прошлых лет, и смогли выполнить условия ЕС для начала переговоров о членстве", – говорится в резолюции.

Депутаты Европарламента отметили усилия Северной Македонии по решению трудного вопроса двусторонних отношений с соседями и приветствовали результаты судебной реформы в Албании.

"Парламент подчеркивает, что "отсутствие решения "лидеров ЕС является стратегической ошибкой, которая вредит авторитету ЕС и посылает негативный сигнал другим возможным странам-кандидатам", – отметили депутаты.

Они призвали страны ЕС действовать ответственно и принять единогласное положительное решение относительно переговоров с Албанией и Северной Македонией во время следующей встречи.

За текст резолюции проголосовали 412 евродепутатов, 136 – против, еще 30 – воздержались.

Напомним, на прошлой неделе саммит ЕС отказался начать переговоры о вступлении двух стран – Северной Македонии и Албании. Еврокомиссар Хан заявил, что лидеры Евросоюза "не смогли выполнить свое обязательство" о начале переговоров.

Позже президент Европейского совета Дональд Туск рассказал, что несколько стран-членов ЕС проголосовали против начала переговоров и пообещал, что Евросоюз снова рассмотрит этот вопрос до саммита в Загребе в мае 2020 года.

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Источник: korrespondent.net
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