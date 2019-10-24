Супруга Ким Чен Ына впервые за несколько месяцев появилась на публике

Жену главы КНДР Ким Чен Ына заметили на публике впервые за четыре месяца. Об этом сообщает Daily Mail в четверг, 24 октября.

Ли Соль Чжу была запечатлена на снимке рядом с мужем во время посещения им туристического региона Кымгансан. В последний раз ее видели на встрече северокорейского лидера с главой Китая Си Цзиньпином в июне.

Ранее жена Ким Чен Ына появлялась на официальных встречах и в СМИ минимум раз в месяц, из-за чего ее длительное отсутствие вызвало интерес общественности.

Северокорейские источники не предоставляли никакой официальной информации по поводу причин отсутствия Ли Соль Чжу, что спровоцировало появление слухов о ее беременности. Последняя фотография опровергает это предположение.

Напомним, что ранее Ким Чен Ын на белом коне поднялся на гору Пэктусан. Лидер КНДР посетил священную для корейцев гору, которая является самой высокой точкой Корейского полуострова.

Ким на белом коне. КНДР готовит "великие операции"

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Источник: korrespondent.net