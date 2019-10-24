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24. 10. 2019

На Донбассе за день 13 обстрелов, ранен боец ВСУ

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один украинский военный был ранен, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в четверг, 24 октября.

Противник обстреливал позиции украинских военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы фиксировались вблизи Марьинки (трижды), Талаковки (дважды), Верхнеторецкого, Славного, Авдеевки, Золотого-4, Зайцево, Луганского (дважды) и Троицкого.

Напомним, за сутки 23 октября сепаратисты 22 раза нарушили режим прекращения огня. Противник применял артиллерию калибра 122 мм, минометы калибра 82 мм, а также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и БМП. Тогда украинские военные не пострадали.

Также днем в четверг стало известно, что сепаратисты "ЛНР" обстреляли ремонтную бригаду КП Лугансковода в районе железнодорожной станции Кондрашевская. Были ранены два человека.

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Источник: korrespondent.net
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