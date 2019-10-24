В Украине замедлился спад промпроизводства

В сентябре промышленное производство в Украине сократилось на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Госстата, опубликованные в четверг, 24 октября.

В августе этот показатель составлял 1,7%, в июле - 0,2%, а в июне - 2,3%. С коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в сентябре-2019 к сентябрю-2018 снизилось на 1,3%, тогда как в августе - на 1,6%.

Ведомство зафиксировало падение как в добывающей и перерабатывающей промышленности (на 1,2%), так и в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (на 1%).

По отношению к предыдущему месяцу промышленное производство в сентябре выросло на 1,7%, но с учетом сезонного фактора произошло его сокращение на 0,1%.

В целом по итогам девяти месяцев объем промпроизводства в Украине остался на уровне аналогичного периода прошлого года, сообщает Госстат.

Напомним, что ранее падение промпроизводства в Украине ускорилось. Несмотря на падение в летние месяцы, промышленное производство с начала года выросло на 0,1%.

До этого промпроизводство Украины резко пошло в рост. Промышленное производство ускоряет рост второй месяц подряд после четырехмесячного падения.

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Источник: korrespondent.net