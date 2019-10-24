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24. 10. 2019

Произошел бой между военными Турции и Сирии – СМИ

На северо-востоке Сирии в районе города Таль-Тамр произошли столкновения между военнослужащими Турции и сирийскими правительственными войсками. Об этом сообщает Associated Press в четверг, 24 октября.

Отмечается, что сирийские военные оказали сопротивление, но понесли потери. В результате атаки погибли несколько сирийских военных. Агентство также сообщает, что турецкие солдаты вступили в очередное столкновение с курдскими силами в регионе.

Ранее в четверг командующий курдско-арабским альянсом Сирийские демократические силы (СДС) Мазлум Кобани Абди заявил, что Турция и ее союзники продолжают боевые действия в районе Рас-эль-Айна в Сирии, несмотря на объявление об окончании военных операций в этой стране.

В то же время, в Минобороны Турции заявили о нападении курдских сил в районе "безопасной зоны" на северо-востоке Сирии, в результате чего были ранены пять военных. Турецкие подразделения ответили на эти атаки в целях самообороны.

Как известно, 22 октября закончилось 120-часовое прекращение огня на севере Сирии, курды покинули зону проведения военной операции Турции, после чего Анкара заявила о прекращении боевых действий, начатых 9 октября.

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Источник: korrespondent.net
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