Лента RSS
Подписаться на ленту
24 октября 2019, четверг, 22:46
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,28
24. 10. 2019

Норвегия выделит Украине 4 млн долларов

Правительство Норвегии приняло решение выделить на финансирование проекта сотрудничества с Украиной в сфере охраны здоровья около 4 млн долларов. Об этом сообщает посольство Украины в Норвегии в четверг, 24 октября.

Как отметил посол Украины в Норвегии Вячеслав Яцюк, такое решение открывает путь к созданию нового направления взаимовыгодного сотрудничества между странами.

"Особенно важное значение для Украины имеет то, что одна из главных целей проекта направлена на улучшение услуг украинской медицины в области физической и психологической реабилитации, предоставляемых раненым украинским военнослужащим и другим пострадавшим гражданам", – сказал дипломат.

Проект также предусматривает сотрудничество в защите от инфекционных заболеваний и профилактике и лечении некоторых видов болезней. Для воплощения проекта, которое начнется в этом году, будут привлечены ряд лечебных и научно-исследовательских учреждений Украины и Норвегии.

Расходы, связанные с реализацией проекта, будут распределены между Украиной и Норвегией.

"Правительство Украины высоко ценит решение правительства Норвегии выделить на цели финансирования проекта 37 млн норвежских крон (около 4 млн долларов США)", – подчеркнул Яцюк.

Ранее сообщалось, что Германия выделит Минобороны Украины 1,5 млн евро для приобретения медицинского оборудования. Средства будут выделены на приобретение мобильных рентген-аппаратов, цифровых хирургических машин и ангиографов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Перед тем, как помыть окна на своём 12-м этаже, всегда оставляю записку: "Это не суицид. Просто не повезло".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.