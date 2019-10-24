Бундестаг проголосовал против снятия санкций с РФ

Германский Бундестаг отклонил предложения оппозиционных партий отменить санкции в отношении России и вести политику "кооперации, а не конфронтации" с этой страной. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 24 октября.

В повестке дня заседания об отношениях с Россией было два предложения – "Разрядка с Россией – не продлевать санкции против России" фракции партии Левые и "За новую политику в отношении России – кооперация вместо конфронтации" фракции партии Альтернатива для Германии. Первое главным образом предлагало бундестагу выступить с заявлением о необходимости правительству Германии работать в ЕС над тем, чтобы санкции против России не продлевались. Во втором содержались различные меры по укреплению сотрудничества с Россией по различным направлениями.

Оба предложения комитет по международным делам изначально рекомендовал к отклонению. По итогам дебатов депутаты проголосовали в соответствии с рекомендациями. По предложению партии Левые голосование прошло путем поднятия рук – против высказались коалиционные ХДС/ХСС, СДПГ, а также Зеленые. АдГ воздержалась. По инициативе последней голоса распределись следующим образом – 535 за отклонение, 75 против, один воздержался.

Выступая на слушаниях, член фракции Левые Клаус Эрнст заявил, что санкции действуют пять лет, "но никакого влияния они не возымели". Он сослался на исследование Кильского института мировой экономики, отметив, что потери мировой экономики от санкций против России составили 300 млрд долларов.

"Кстати, только в Германии потери составляют 770 млн долларов в месяц. Мы больше всего негативно затронуты этими санкциями", – сказал Эрнст.

Депутат отметил, что необходимо обсуждать, сколько еще будут сохраняться санкции – пять или десять лет, потому что "критика этих санкций будет только расти", сославшись на данные опроса DPA, что только 23% немцев выступают за ограничения.

В свою очередь, Мануэль Саррацин из партии Зеленые отметил, что, по его мнению, санкции имеют влияние на экономику, "например, на предприятия в сфере добычи газа и нефти, в оборонной сфере, но я считаю, что эти санкции правильные". "Это правильная политика", – добавил он.

Представитель коалиции Николас Лебель из фракции ХДС/ХСС согласился, что "Германии и Европе нужна своя стратегия по отношениям с Россией, которая опирается на диалог, а не максимальное давление, как это делают наши американские коллеги".

"Мы не можем сегодня сказать, что эта стратегия США принесла особые плоды. Наоборот, имеется дальнейшая эскалация. Но стратегия умиротворения также не ведет нас вперед", – заявил он.

Лебель отметил, что поэтому правительство ведет "политику диалога, но с настойчивостью и силой продвигая наше видение".

Напомним, Украина достигла консенсуса со странами Европы о сохранении санкций относительно России. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. По его словам, санкции не будут сняты, пока Россия не выполнит свою часть Минских соглашений.

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Источник: korrespondent.net