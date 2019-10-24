Лента RSS
Подписаться на ленту
25 октября 2019, пятница, 00:25
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,28
24. 10. 2019

Джонсон призвал назначить досрочные выборы на 12 декабря


Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что попросил парламентариев одобрить дату проведения всеобщих выборов в стране, передает Sky News.
 
По его словам, есть способ достичь соглашения по выходу Британии из Европейского Союза. Для этого нужно быть здравомыслящим с парламентом и сказать, что, если нужно больше времени, чтобы рассмотреть эту прекрасную сделку, они получат его. Но сначала необходимо одобрить проведение выборов 12 декабря.
 
"Мы собираемся дать им столько времени, сколько они захотят", – подчеркнул Джонсон.

Елизавета II в необычной речи назвала дату Brexit

Напомним, ранее правительство Джонсона приостановило рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте, поскольку депутаты отказались рассмотреть документ в трехдневный срок.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Перед тем, как помыть окна на своём 12-м этаже, всегда оставляю записку: "Это не суицид. Просто не повезло".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.