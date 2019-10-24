Джонсон призвал назначить досрочные выборы на 12 декабря



Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что попросил парламентариев одобрить дату проведения всеобщих выборов в стране, передает Sky News.



По его словам, есть способ достичь соглашения по выходу Британии из Европейского Союза. Для этого нужно быть здравомыслящим с парламентом и сказать, что, если нужно больше времени, чтобы рассмотреть эту прекрасную сделку, они получат его. Но сначала необходимо одобрить проведение выборов 12 декабря.







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Напомним, ранее правительство Джонсона приостановило рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте, поскольку депутаты отказались рассмотреть документ в трехдневный срок. "Мы собираемся дать им столько времени, сколько они захотят", – подчеркнул Джонсон.Напомним, ранее правительство Джонсона приостановило рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте, поскольку депутаты отказались рассмотреть документ в трехдневный срок.

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Источник: korrespondent.net