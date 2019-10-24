Джонсон призвал назначить досрочные выборы на 12 декабря

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что попросил парламентариев одобрить дату проведения всеобщих выборов в стране, передает Sky News.
Напомним, ранее правительство Джонсона приостановило рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте, поскольку депутаты отказались рассмотреть документ в трехдневный срок.
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Источник: korrespondent.net
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