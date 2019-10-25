США оставит своих военных в Сирии для охраны нефти



Американские военнослужащие продолжат охранять нефтяные месторождения в Сирии от боевиков Исламского государства. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Twitter в четверг, 24 октября.

"Нефтяные месторождения, тема которых была затронута в моей речи по Турции и курдам вчера, удерживались боевиками ИГ до тех пор, пока США не отвоевали их с помощью курдов", – написал он.

"Мы никогда не позволим реорганизованным боевикам ИГ вернуть эти месторождения", – добавил Трамп.

Ранее шеф Пентагона Марк Эспер уже заявлял о возможности сохранить небольшое военное присутствие США на северо-востоке Сирии для охраны местных нефтяных месторождений и борьбы с остатками группировки ИГ.

Напомним, Турция 9 октября объявила о начале военной операции Источник мира на севере Сирии, целью которой является создание там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для границы Турции.

17 октября Турция и США договорились о приостановке военной операции на 120 часов. Договоренности подразумевали вывод курдских сил из 30-километровой зоны безопасности на границе Турции и Сирии.

С 23 октября Турция объявила о прекращении военной операции в Сирии.

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Источник: korrespondent.net