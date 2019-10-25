Президент Чехии за два года похудел на 20 килограмм

Президент Чехии Милош Земан разрешил показать его медицинскую карту и обнародовать данные о том, что за два года он сбросил 20 килограмм. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на Центральный военный госпиталь Праги.
В Чехии президента обвиняют в госизмене
Напомним, ранее Земан выступил против героизации Бандеры в Украине.
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Источник: korrespondent.net
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