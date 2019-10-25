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25. 10. 2019

Президент Чехии за два года похудел на 20 килограмм


Президент Чехии Милош Земан разрешил показать его медицинскую карту и обнародовать данные о том, что за два года он сбросил 20 килограмм. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на Центральный военный госпиталь Праги.
 
"Господин президент в госпитале прошел курс лечения в связи с нарушением питания, приведшего к уменьшению мышечной массы, особенно на нижних конечностях", – говорится в документах.
 
Сейчас президент Чехии весит 85 кг, он страдает отсутствием аппетита и имеет склонность к низкому давлению.
 
"Из-за больных ног в отставку не подают", – подчеркнул Земан.

В Чехии президента обвиняют в госизмене

Напомним, ранее Земан выступил против героизации Бандеры в Украине.

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Источник: korrespondent.net
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