Против Медяника начато уголовное производство



Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий сообщил о регистрации уголовного производства по заявлению о совершении преступления народным депутатом, членом комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Вячеславом Медяником (фракция Слуга народа).



"По господину Медянику к нам действительно поступило заявление о преступлении и производство такое зарегистрировано", – сказал он в эфире телеканала 1+1 в четверг, 24 октября.



Напомним, 15 октября в СМИ появились фотографии экрана телефона Медяника с перепиской, в ходе которой он со своим собеседником обсуждал, как "порешать" вопросы с прокурорами.



17 октября глава фракции Слуга народа Давид Арахамия сообщил, что будет проведено внутреннее расследование в связи с возможно компрометирующей телефонной перепиской Медяника.



23 октября президент Владимир Зеленский высказался за то, что все члены парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, которые стали участниками скандала о якобы взяточничестве, а также депутат Медяник должны пройти проверку на полиграфе.

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Источник: korrespondent.net