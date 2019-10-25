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25. 10. 2019

В Японии похитили бриллиант стоимостью в 1,8 миллиона долларов


Бриллиант в 50 карат похищен с выставки ювелирных изделий в японской Иокогаме. Стоимость украденного драгоценного камня оценивается в 1,8 миллиона долларов, сообщает ТАСС.
 
Отмечается, что перед закрытием выставки сотрудник выставочного центра Пасифико Иокогама заметил исчезновение камня. Витрина, где он находился, оказалась открытой.
 
По версии полиции, бриллиант был украден за небольшое количество времени. Похитители могли иметь сообщников среди персонала выставочного зала. Ведется поиск преступников.

Мужчина на глазах у толпы украл чемодан с бриллиантами
 
Напомним, ранее двое злоумышленников обокрали в Париже бывшего кандидата в президенты Гвинеи Марии-Мадлен Диубате. У женщины пропал бриллиант, стоимость которого оценивается в 45 миллионов евро.

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Источник: korrespondent.net
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