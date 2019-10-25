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25. 10. 2019

Лесные пожары в США: эвакуированы несколько тысяч человек


Из-за лесных пожаров в американском штате Калифорния эвакуировали несколько тысяч человек, сообщает Bloomberg.

В Калифорнии зарегистрированы несколько пожаров, проводится эвакуация населения штата. Обязательная эвакуация должна затронуть от 40 до 50 тысяч жителей штата.

Пожары стремительно распространяются за счет сухого воздуха, сильных порывов ветра и высокой температуры. Более 190 тысяч жителей Калифорнии остались без электричества из-за мер предосторожности, предпринятых компаниями.

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Напомним, в результате природного пожара на севере Калифорнии в ноябре 2018 года погибли не менее 85 человек.

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Источник: korrespondent.net
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