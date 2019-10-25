Итоги 24.10: Вспышка дифтерии и допрос слуг народа



На Закарпатье зафиксировали вспышку дифтерии

Вспышка дифтерии зафиксирована в Ужгороде. На данный момент известно о 15 заболевших с клиническими признаками дифтерии. Эта ситуация квалифицирована как чрезвычайная ситуация локального характера. До конца текущей недели Закарпатской области из соседних областей перенаправят 20 доз противодифтерийной сыворотки.

Vodafone Украина продали азербайджанской компании

Антимонопольный комитет разрешил азербайджанской компании Bakcell купить мобильного оператора Vodafone Ukraine.

Vodafone Ukraine обслуживает 19,7 млн абонентов. Чистая прибыль ВФ Украина в 2018 году составила 1,8 млрд грн, доход - 12,8 млрд грн.

Нацбанк в очередной раз снизил учетную ставку

Национальный банк снижает учетную ставку на 1% - до 15,5% годовых. По словам главы Нацбанка Якова Смолия, НБУ продолжает цикл смягчения монетарной политики, поскольку видит тенденцию замедления инфляции до цели 5%.

Также регулятор улучшил прогноз по росту ВВП в 2019 году с 3% до 3,5%. В следующем году рост ожидается на уровне 4%.

Депутатов от Слуг народа заподозрили во взятках

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия подозревает некоторых нардепов СН в том, что они могли брать взятки за решение в пользу некоторых олигархов и чиновников. Об этом свидетельствует онлайн-исследование Арахамии на детекторе лжи.

"Обоснованно ли вы подозреваете кого-то из своей фракции в получении денег за голосование в пользу заинтересованных лиц, олигархов, силовиков или чиновников Кабмина?" - спросил полиграфолог.

"Да. Более того, я сегодня был вместе с человеком, одним из свидетелей в правоохранительных органах. Будем расследовать", - ответил Арахамия.

Суд снял обвинения с помощников адвоката Трампа

Федеральный суд признал невиновными в финансовых преступлениях двух спонсоров предвыборной кампании президента США Дональда Трампа - Льва Парнаса и Игоря Фрумана.

Парнас и Фруман имеют тесные связи с персональным юристом Трампа Руди Джулиани и помогали развернуть коррупционные обвинения против соперника Трампа - Джо Байдена.

Украина заметно поднялась в рейтинге Doing Business

Украина поднялась сразу на семь пунктов в рейтинге Doing Business-2020 и заняла 64 место среди 190 стран. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По его словам, это позитивный сигнал для украинских предпринимателей и "зеленый свет" для иностранных инвесторов.

Источник: korrespondent.net