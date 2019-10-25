Выезд из «Новой Боровой» на МКАД почти готов. Мы выяснили, когда его откроют

В конце лета мы писали о том, что «А-100 Девеломпент» приступила к строительству выезда с «Новой Боровой» на МКАД. Не прошло и двух месяцев, а дорога уже почти готова. Застройщик рассказал Realt . by , когда развязку откроют для движения.

На сегодня в «Новой Боровой» проживает почти 15 тыс. человек. И все они до сих пор выезжают на МКАД через развязку в районе улиц Гинтовта – Городецкой. Дабы разгрузить перекресток, «А-100 Девеломпент» взялась построить новый съезд к кольцевой – с улицы Леонардо да Винчи. Еще в августе здесь шли подготовительные работы, а сегодня дорога уже почти готова: дорожное полотно асфальтировано и размечено, установлены знаки, протянута велодорожка, оборудована парковка, выделена разделительная полоса перед съездом на МКАД.

По проекту дорогу должны были открыть в первом квартале 2020 года, но застройщик пошел на опережение – со слов представителей «А-100 Девеломпент», развязку откроют еще до конца ноября.

К слову, дорожные работы ведутся и с другой стороны «Новой Боровой». Параллельно с выездом на МКАД застройщик строит дорогу к перекрестку улиц Шафрановской – Гинтовта через деревню Копище. Помимо транспортной инфраструктуры, развивается и социальная – совсем скоро в «Новой Боровой» откроют первую школу, что еще больше повысит престижность района. К слову, недавно застройщик анонсировал строительство самого большого квартала «Центральный парк», где уже можно купить квартиру. Как он будет выглядеть и чем будет отличаться от того, что уже построено в «Новой Боровой», можно почитать здесь.

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