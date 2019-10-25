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25. 10. 2019

Нападение на активистку: полиция задержала преступника

Полиция задержала злоумышленника, напавшего и ранившего ножом в область сердца активистку Анжелику Белову - главу общественной организации Запорожский ромский центр Лачо Дром. Об этом в Facebook сообщил глава местной прокуратуры №2 Роман Мазурик в пятницу, 25 октября.

Он отметил, что правоохранители сразу же внесли сведения к ЕРДР по квалификации ст.15 ст.115 УК Украины - покушение на убийство.

"Благодаря быстрой и слаженной работе Коммунарского отдела полиции, под процессуальным руководством Запорожской местной прокуратуры №2 были осуществлены неотложные следственные действия, установлено вероятное местонахождение нападающего. Сейчас лицо нашли и задержали, завтра (25.10. 2019 г. - Ред.) будет предъявлено подозрение и подано ходатайство об избрании меры пресечения", - добавил Мазурик.

Санкцией статьи 115 УК Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Мазурик также сообщил, что по предварительным данным нападающий недавно освободился из мест лишения свободы за совершение тяжких преступлений против жизни и здоровья людей.

"Хочу поблагодарить полицейским за качественную и своевременную работу! Молодцы", - добавил он.

Напомним, что в Запорожье пытались зарезать главу общественной организации Запорожский цыганский центр Лачо Дром Анжелику Белову. Девушку госпитализировали, ее жизнь спасли врачи.

Аналогичный случай произошле в прошлом году. Тогда, 4 ноября, умерла херсонская активиста Екатерина Гандзюк. 31 июля в Херсоне неизвестный облил ее концентрированной серной кислотой. 

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Источник: korrespondent.net
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