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25. 10. 2019

На Волыни зафиксирован случай полиомиелита

В Украине зафиксирован первый с 2017 года подтвержденный случай паралитического полиомиелита. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в пятницу, 25 октября.

Полиомиелит был обнаружен у двухлетнего ребенка с Волынской области. По данным ведомства, родители умышленно отказались от прививок, предусмотренных медицинскими стандартами.

Последние случаи болезни в Украине фиксировались в 2015 и 2017 годах, однако она снова дала о себе знать. Источниками болезни является человек, который болеет или носитель, который переносит вирус бессимптомно.

Путями передачи считаются фекально-оральный (грязные руки, вода, зараженная пища, экскременты) и воздушно-капельный. В большинстве случаев болезнь сначала протекает незаметно, что ухудшает шансы больного на выздоровление, затем появляются признаки, которые носят разный характер, зависящий от формы вируса.

Напомним, в Ужгороде зафиксирована вспышка дифтерии в местном университете. На данный момент известно о 15 заболевших с клиническими признаками дифтерии.

Из-за дифтерии на Закарпатье объявили чрезвычайную ситуацию локального характера.

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Источник: korrespondent.net
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