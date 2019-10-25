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25. 10. 2019

ДТП в Турции: пострадали 10 украинцев

В Турции автобус с украинскими туристами попал в ДТП. Об этом сообщает Milliyet в пятницу, 25 октября.

Автобус столкнулся с трактором на юго-западе Турции на шоссе Денизли - Анталия.

"В результате столкновения микроавтобуса и трактора пострадали оба водителя транспортных средств, турецкий гид и 10 украинских туристов", - говорится в сообщении.

После столкновения двух машин, микроавтобус украинскими туристами съехал с дороги и врезался в ограду.

На месте ДТП пострадавшим была оказана первая медицинская помощь и отправлены в больницу города Аджипаям. По предварительным данным, состояние пострадавших удовлетворительное.

На данный момент турецкие полицейские выясняют причины ДТП.

Ранее в Днепре на улице Каштановой фура переехала женщину, которая переходила дорогу. От полученных травм она умерла на месте.

Также сообщалось, что в Николаеве патрульный полицейский погиб в ДТП. Водитель Opel Vectra вылетел с проезжей части и врезался в столб на Богоявленском проспекте.

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Источник: korrespondent.net
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