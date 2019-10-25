ДТП в Турции: пострадали 10 украинцев

В Турции автобус с украинскими туристами попал в ДТП. Об этом сообщает Milliyet в пятницу, 25 октября.
Автобус столкнулся с трактором на юго-западе Турции на шоссе Денизли - Анталия.
"В результате столкновения микроавтобуса и трактора пострадали оба водителя транспортных средств, турецкий гид и 10 украинских туристов", - говорится в сообщении.
После столкновения двух машин, микроавтобус украинскими туристами съехал с дороги и врезался в ограду.
На месте ДТП пострадавшим была оказана первая медицинская помощь и отправлены в больницу города Аджипаям. По предварительным данным, состояние пострадавших удовлетворительное.
На данный момент турецкие полицейские выясняют причины ДТП.
Ранее в Днепре на улице Каштановой фура переехала женщину, которая переходила дорогу. От полученных травм она умерла на месте.
Также сообщалось, что в Николаеве патрульный полицейский погиб в ДТП. Водитель Opel Vectra вылетел с проезжей части и врезался в столб на Богоявленском проспекте.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
новость