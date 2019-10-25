ТОП-50. Рейтинг самых влиятельных леди Украины

Журнал Корреспондент публикует самые разнообразные рейтинги. И только вот этот — рейтинг самых влиятельных женщин — вызывает в нашей команде острые споры.

Главный вопрос: почему надо отдельно делать рейтинг самых влиятельных леди? Потому что политика и бизнес в Украине считаются все еще мужским делом, хотя с каждым годом у них все более и более женское лицо. Например, в свежем нашем рейтинге самых влиятельных украинцев (декабрь-2018) в первой десятке обнаружилась только одна леди — Юлия Тимошенко (№2 в глобальном рейтинге). На последующих 20 позициях оказалась только одна леди — Валентина Данишевская (№29). За ней вскоре еще две — Оксана Маркарова (№33) и Нина Южанина (№34). Итого среди первых влиятельных украинцев оказалось только пять леди — последней была первая леди, Марина Порошенко (№48). А всего среди 100 самых влиятельных украинцев леди обнаружилось всего 13. Причем только две трети из этой команды вошли в наш ТОП-50 — уж очень переменился политический ландшафт за последние 10 месяцев.

Согласимся, что не слишком громко представлены леди среди самых влиятельных украинцев. Так что специальный рейтинг для них — и справедливо, и уместно, что бы там ни рассказывали феминистки и феминисты.

ЛИДЕРЫ ПО ДЕНЬГАМ

Очень интересные обнаружились закономерности. Например, как оказалось, в Украине любят доверять женщинами деньги. И те прекрасно с финансовыми задачами справляются. В первой десятке у нас целых пять человек, источник влиятельности которых кроется в деньгах, которыми они управляют: Оксана Маркарова (№1), Екатерина Рожкова (№3), Валерия Гонтарева (№5), Оксана Кривенко (№6), Галина Герега (№8).

Не так уж мало в нашем рейтинге представителей бизнеса — 10 человек. Это третья по численности категория после политики и госслужбы — 19 и 16 соответственно. Остальные — селебрити и один представитель науки.

Правда, если посмотреть на первую десятку, окажется, что соотношение несколько иное: 6 — госслужба, 2 — политика и 2 — бизнес. То есть у вершин влиятельности все же изготовители конкретных решений, а не те, кто формирует стратегию развития страны и создает правила игры.

В какой-то мере это все и отражает наши реалии. Никуда не деться.

НОВЫЕ ЛИДЕРЫ

Президентские и парламентские выборы создали мощные социальные лифты — в нашем рейтинге больше трети участниц так или иначе связаны карьерой и обязательствами с действующим Президентом. Останется ли большинство из них в рейтинге-2020 — покажет время. Но аванс им выдан колоссальный.

Тем не менее в первой десятке только трое непосредственно обязаны партии власти своим статусом. Так что институционально страна Украина постепенно зреет — формируется преемственность власти. Хотя реформы, конечно же, нужны. Здоровый баланс между изменениями и стабильностью институтов — это залог нашего существования, как ни крути.

КТО НЕ ВОШЕЛ, ИЛИ №7-БИС

Мы очень сожалеем, что слишком поздно, уже после того, как был проведен опрос экспертов (о нем — ниже), была назначена исполняющей обязанности руководителя Национального агентства по противодействию коррупции Наталья Новак (стр. 16). Судя по ее заявлениям (стр. 6), НАПК может за ближайшие пару месяцев стать грозой явных коррупционеров, а также чиновников и политиков со странными по своей фееричности е-декларациями.

Новак взяли, можно сказать, из противоположного лагеря — она экс-депутат из фракции БПП. Но тем интереснее возможное развитие событий, ведь она реально ничего не должна победившей политсиле. И даже Президенту, по большому счету, тоже ничего не должна. Достаточно ей начать и обнародовать хотя бы с десяток громких кейсов, героями которых будут в равной степени «папередники» и последователи, как она приобретет статус неприкосновенного борца с коррупцией. Такой шанс выпадает не каждое десятилетие. Оправдайте наши надежды, Наталья Васильевна, уж пожалуйста.

Была бы наша власть, мы бы ей дали место где-то между 6-м и 8-м, но эксперты сказали то, что сказали. К слову, ее даже не было в нашем лонг-листе, который насчитывал 80 кандидаток на включение в ТОП-50. Вот такие социальные лифты работают нынче. Не исключено, что в ТОП-100 самых влиятельных украинцев, который мы планируем опубликовать в конце декабря, новичков будет еще больше.

ИЗЮМИНКИ И ПРОЧИЕ НАХОДКИ

Начиная с 26 страницы — биографии наших героинь. Там есть много интересного. Впрочем, как всегда, когда начинаешь интересоваться карьерными обстоятельствами и материальным положением политиков и топ-чиновников.

И если к бизнесвумен и селебрити у нас особых вопросов нет и быть не может — они же зарабатывают на открытом рынке, кто как умеет. Нас не должны интересовать сверх меры их семейные обстоятельства и гражданство их детей, а тем более мужей.

Но совсем иная история у нас с политиками и госслужащими. Именно среди вновь появившихся на госслужбе или в Раде слишком часто встречается в декларациях такой вот кульбит — весьма высокий доход от предпринимательской деятельности, который, при ближайшем рассмотрении, оказывается выплатами на физлицо-предпринимателя от какой-то общественной организации или приближенной к госвласти консалтинговой структуры, а то и от структуры, финансируемой из-за рубежа. Наверное, такая невинная налоговая оптимизация не стоила бы нашего внимания (у нас и премьер кое с кем из министров тем же грешили, чего уж), если бы не одно обстоятельство — радостная облава на ФЛП, устроенная Кабмином совместно с монобольшинством Рады.

Как говорится, декларации не горят.

Еще одна милая история — иностранное гражданство у детей некоторых из самых влиятельных украинок. Не будь они политиками и госслужащими, вопросов бы не было. А так странно выглядит министр соцполитики, у которого детки будут иметь канадские паспорта. Не верит в нашу систему соцобеспечения? Готовит себе релокацию. Да и не она одна, чего уж там.

КАК МЫ СЧИТАЛИ

Наша методика проста, трудна и эффективна. Мы путем анализа собственных предыдущих рейтингов, а также путем анализа открытых источников составляем перечень кандидатов на попадание в ТОП-50 — так называемый лонг-лист. В нем имеется более чем наполовину больше претенденток, чем мест в ТОП-50. Что дает нам веские гарантии, что из поля зрения не уйдут самые влиятельные.

Затем мы опрашиваем группу экспертов — отправляем им анкеты-списки, в которых они напротив каждого имени ставят баллы по ими самими выработанными принципам.

Экспертов у нас довольно много — их количество равно примерно пятой части рейтингуемых. Так что влияние слишком резких симпатий или антипатий кого-то из экспертов к конкретному кандидату исключено.

Баллы мы просили выставить по степени влиятельности в двух сферах — в политике и бизнесе. Итоговый балл вычислялся с весами 0,6 и 0,4 соответственно. То есть мы во влиятельности в целом считали, что доля влиятельности именно политической имеет большее значение.

И вот список наших экспертов (в произвольном порядке, чтобы никому не было обидно): Андрей Миселюк — политолог, директор Института социально-политического проектирования Диалог; Александра Решмедилова — политический аналитик; Алексей Голобуцкий — заместитель главы Агентства моделирования ситуаций; Ирина Тиран — политический эксперт; Светлана Кушнир — обозреватель, с 2012 года входит в группу исследователей некоммерческой организации Reputation Lab; Евгений Магда — директор Института мировой политики; Дмитрий Воронков — политический обозреватель; Альберт-Лейзер Фельдман — основатель Института развития гражданского общества им. Голды Меир; Александр Мусиенко — политический эксперт; Виктор Таран — политолог; Борис Тизенгаузен — эксперт по управлению репутацией; Валерий Литонинский — журналист; Александр Крамаренко — главный редактор журнала Корреспондент.

Cмотрите фотогалерею: ТОП-50. Рейтинг самых влиятельных леди Украины

Источник: korrespondent.net