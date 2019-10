Куда пойти в Киеве на выходных 26-27 октября

Киевлянам и гостям столицы будет куда сходить, чтобы весело и с пользой провести субботу и воскресенье.

Korrespondent.net расскажет, куда пойти в Киеве на выходные 26-27 октября 2019 года. В столице запланировано множество концертов и перформансов, запись танцевального телешоу. Среди концертов особо выделяются выступления Сары Брайтман, The Rasmus и Оли Поляковой. В эти выходные закончит работу фестиваль хризантем и пройдет прощальное представление Futurism.

Фестиваль хризантем

Фестиваль хризантем в Киеве 2019 / фото: liga.net

Выставка на Певческом поле под названием “Цветочные созвездия” закончит свою работу в эти выходные. Чтобы создать яркие цветочные композиции из хризантем, было высажено 25 тыс. кустов. Разноцветные цветы станут основой 10 районных композиций, подчиненных теме звездного неба. Так, цветочные композиции будут отражать узнаваемые и загадочные созвездия: Золотой и Летучей Рыбы, Райской Птицы, Кита, Близнецов, Стрельца, Дракона, Дельфина, Феникса, Пегаса, Гончих Псов. Традиционно, для гостей подготовили праздничную программу, будет работать ярмарка, посетители смогут отдохнуть и перекусить в фуд-зоне. Для детей запланированы мастер-классы, аттракционы, конкурсы и игры, масса других активностей.

Где: Киев, М. Арсенальная, Печерский ландшафтный парк, ул. Лаврская, 33

Стоимость: 25-75 грн

Futurism

Futurism / фото: womanmagazine-npp.com

26 октября на Арт-завод Платформа ожидается заключительное представление. У зрителей еще есть шанс увидеть самую масштабную иммерсивную постановку в Украине, которая объединяет шоу, театр и игру, и где участвуют десятки актеров. Более того, актером становится каждый зритель. Для постановки спектакля создают огромную локацию - 1500 м² специально оборудованной территории. Зрители окажутся вовлечены в танцевальные и вокальные номера, видеопроекции и спецэффекты, а от их действий будет зависеть финал спектакля-шоу. Все игроки поделятся на три группы влияния: капиталисты, ученые и антиглобалисты. Участник получает доступ к сайту, где расскажут, какого персонажа он будет представлять, и как подготовиться к шоу-игре. В результате в выигрыше останется только одна группа. Участвовать в шоу-спектакле могут лица, достигшие 16 лет. Начало в 16.00 и 17.00

Где: Киев, М. Черниговская, Арт-завод Платформа, ул. Беломорская, 1

Стоимость: 550 грн.

Оля Полякова. Королева ночи

Оля Полякова. Королева ночи / фото: youtube.com

26 октября состоится повторное шоу украинской Суперблондинки - “Королева ночи”, которое с успехом прошло в столичном Дворце спорта в прошлом году. В 2019 - м Оля Полякова решила повторить успех и запланировала еше более масштабное шоу. Над его созданием работает 700 человек, было сшито 193 костюма и заказано 257 тонн светового оборудования из Европы. Кроме давно полюбившихся “Шлепок” и “Люли-люли”, в программе новые песни “Звонила”, “Семирамида”, “Мадонна” и другие. Начало в 19.00

Где: Киев, М. Дворец спорта, Дворец спорта, пл. Спортивная, 1

Стоимость: от 999-2199 грн

The Rasmus

The Rasmus / фото: hochu.ua

26 октября в столице Украины выступят мега-звезды из Финляндии - The Rasmus. В этом году они отмечают 15-летие выхода альбома Dead Letters. В честь юбилея группа отправилась в европейский тур и не могла не заехать в Киев, где фанатов рок-баллад не меньше, чем в Европе. Начало в 20.00.

The Rasmus - самая известная финская группа, за время своего существования выпустила 9 студийных альбомов, которые разошлись миллионными тиражами. Мировую славу рокерам принес именно альбом Dead Letters, вышедший в 2003 году. Именно там появилась их знаменитая на весь мир песня - In the Shadows.

Где: Киев, М. Демеевская, Stereo Plaza, пр-т Лобановского, 119

Стоимость: от 950-2550 грн

ФОМА и “МАНДРЫ”

ФОМА и “МАНДРЫ” / фото: life.bodo.ua

26 октября украинские рокеры, выступающие на сцене уже более 20 лет, представят новую программу своего тура “До весны”. Это первое после длительного перерыва выступление Фомы (Сергея Фоменко) и его группы “Мандры”. На долгожданном концерте прозвучат знаменитые хиты, которые знают в любом уголке Украины. Начало в 22.00.

“Мандры” выступают на музыкальной сцене в жанре украинский шансон или сельский романс, гармонично объединяют фолк, регги, рок, блюз и некоторые элементы романса. За более чем 20-летнюю историю, в активе коллектива 6 номерных альбомов и около двух десятков клипов.

Где: Киев, М. Героев Днепра, Docker Pub, ул. Богатырская, 25

Стоимость: от 150-1750 грн

Сергей Бабкин

Сергей Бабкин / фото: http://ivona.bigmir.net

В воскресенье пройдет долгожданный поклонниками творчества Сергея Бабкина сольный концерт. “Украинский Стинг” обязательно исполнит свои самые популярные треки, а также новые композиции из украиноязычного альбома "Музасфера". Все концерты Бабкина превращаются в душевные встречи, он умеет завлечь аудиторию только голосом и гитарой, активно общается со зрителями. Этот концерт не станет исключением, и наверняка будет напоминать дружеские поседелки. Начало в 19.00.

Где: Киев, М. Майдан Независимости, МЦКиИ “Октябрьский дворец”, Аллея Героев, Небесной Сотни, 1

Стоимость: 350-1350 грн

Сара Брайтман

Сара Брайтман / фото: interfax

27 октября в Киеве выступит британская мега-звезда, которая одинаково уникально исполняет оперные арии, песни из мюзиклов и популярную музыку. Это будет грандиозное техническое шоу, с эксклюзивным декорациями. Сама певица выступает в костюмах, в создании которых участвовал бренд Swarovski. Концерт в украинской столице пройдет в рамках мирового турне HYMN: Sarah Brightman In Concert. Так, запланировано 125 концертов в 100 странах. Кроме Киева, концерт также запланирован в Оперном театре в Одессе. Брайтман исполнит все свои знаменитые арии, лучшие хиты и новые произведения в жанре нео-классики. Начало в 19.00.

Сара Брайтман - самая востребованная оперная певица, звезда мюзиклов “Призрак Оперы” и “Кошки”. Саундтрек к “Призраку Оперы” в исполнении Брайтман стал одним из самых коммерчески успешных альбомов в истории.

Где: Киев, М. Дворец спорта, Дворец спорта, пл. Спортивная, 1

Стоимость: 450-5900 грн

VIVALDI | Секрет Антонио

VIVALDI | Секрет Антонио / фото: youtube.com

На 27 октября запланирован концерт Kyiv Metropolis Orchestra, где прозвучит музыка гениального скрипач, композитора и педагога - Антонио Вивальди. Он написал около семи сотен музыкальных произведений, 500 концертов для различных музыкальных инструментов. В это воскресенье столичный слушатель ознакомиться с музыкой гениального итальянца в современном звучании. Украинские музыканты исполнят “Поры года” в новой интерпретации. Солирует - лауреат международных конкурсов Олег Дудниченко. Начало в 19.00

Где: Киев, М. Майдан Независимости, Дом архитектора, ул. Бориса Гринченко, 7

Стоимость: от 245 грн

Танцы со звездами

Танцы со звездами / фото: 1plus1.ua

27 октября состоится десятый прямой эфир популярного телевизионного шоу. Еще до начала прямых эфиров запланированы интересные мероприятия. Так, в 12.00 пройдет Media trip, в 14.30 - генеральная репетиция. Желающим предоставляют возможность почувствовать себя судьей шоу, посетить гримерную, пообщаться со всеми, кто работает на шоу. В это воскресенье на паркет выйдут 8 пар. В этот раз кто-то снова покинет паркет. Кто это будет: Даниэль Салем/Юлия Сахневич либо Владимир Остапчук/Илона Гвоздева, а может Елена Кравец/Максим Леонов или Алексей Яровенко/Алена Шоптенко, Виктория Булитко/Дмитрий Дикусар. Продержатся ли в статусе лидеров Анна Ризатдинова/Александр Прохоров и Ксения Мишина/Женя Кот? Начало в 19.30

Где: Киев, М. Выставочный центр, Национальный Экспоцентр Украины, пр. Академика Глушкова, 1

Стоимость: Media trip - 800 грн, генеральная репетиция - 400-600 грн, прямой эфир - 1100-3000 грн.

ARTEMIEV

ARTEMIEV / фото: kp.ua

27 октября с клубным концертом в Киеве выступит Павел Артемьев, бывший участник российской группы “Корни”. Артемьев вместе со своим коллективом ARTEMIEV представит на суд украинским меломанам новый альбом “Сизигия”. Павел считает, что композиции из альбома выполнены в рок-стиле, обогащенные одновременно струнной и духовой музыкой. Начало в 19.00

Где: Киев, М. Университет, Caribbean Club, ул. Симона Петлюры, 4

Стоимость: 350-1190 грн

