Аваков ответил на планы США признать Азов террористами

Предложение американских конгресменов внести полк Азов в список иностранных террористических организаций является свидетельством качества его борьбы за территориальную целостность Украины. Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков на встрече с главой миссии США Кристиной Куинн, сообщает пресс-служба ведомства в пятницу, 25 октября.

Аваков отметил, что подразделение спецназначения Азов воинской части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения Нацгвардии является законным регулярным подразделением НГУ.

Личный состав подразделения примерно выполняет служебно-боевые задачи по защите Отечества, заверил министр.

"Позорная информационная кампания о якобы распространения нацистской идеологии среди личного состава отдельного отряда специального назначения Азов воинской части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения НГУ является умышленной попыткой дискредитировать подразделение Азов и Национальную гвардию Украины, прежде всего, в сознании международных партнеров Украины, спровоцировать кризис в отношениях с нашими союзниками, ослабить позицию нашего государства в мире", – заявил Аваков.

"Именно боевая эффективность спецподразделения Азов в защите государства от военной агрессии – истинная причина попытки остановить его другим, гибридным, методом", – убеждает он.

"Надеюсь, что честная и открытая позиция Украины и приведенные факты будут учтены нашими партнерами и соратниками по борьбе по защите демократии. Мы вместе дадим отпор этим грязным и опасным методам", – добавил глава МВД

Напомним, в августе на Донбассе погиб 25-летний боец полка Азов Роман Романенко с позывным "Бич".

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Источник: korrespondent.net