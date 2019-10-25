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25. 10. 2019

На Львовщине мэр подал в отставку из-за срыва отопительного сезона

Городской голова Нового Роздола во Львовской области и его заместитель подали в отставку из-за критической ситуации с началом отопительного сезона. Об этом в четверг, 24 октября, сообщил депутат Львовского областного совета Владимир Гирняк в Facebook.

"Из-за критической ситуации на Новороздольской ТЭЦ сегодня мэр Нового Роздола и его заместитель подали в отставку. Город, который и так на грани теплового коллапса, остался без управления", – написал он, добавив, что мэр лично подтвердил ему информацию.

"Должны правовым методом обеспечить выделение средств и запустить тепло. Нельзя допустить доведения атмосферы в городе к критической отметке", – говорится в сообщении.

Тем временем, ситуация со стартом отопительного сезона в Новояворовске и Новом Роздоле критическая. В частности, 18 октября на повторном заседании областной комиссии ТЭБ и ЧС по ТЭЦ Новояворовска и Нового Роздола приняли решение признать ситуацию чрезвычайной.

Ранее премьер назвал проблемные города по запуску отопления. В Смиле и Новом Роздоле отопительный сезон может начатся на несколько дней позже, сообщил Алексей Гончарук.

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Источник: korrespondent.net
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