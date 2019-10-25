В Ровенской области в ночь на пятницу, 25 октября, перевернулся грузовик с глицерином, который везли из Польши. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что ицидент произошел около двух часов ночи около села Тараканов Дубенского района.

"В результате ДТП грузовик (TANK TRANS UKRAINE), который вез из Республики Польша в Харьков около 27 кубических метров 80% технического глицерина, перевернулся. Был поврежден отсек и произошла утечка глицерина объемом ориентировочно 10 кубических метров", - говорится в сообщении.

В результате ДТП также была повреждена электроопора. Спасатели отключили питание от аккумулятора и смыли глицерин с обочины автодороги.

Все время на месте происшествия дежурила патрульная полиция. Причину аварии устанавливают правоохранители.

Cмотрите фотогалерею: Под Ровно перевернулся грузовик с глицерином

Напомним, в прошлом году в Германии на улицу вылилась тонна шоколада из-за аварии на фабрике. В результате образовалась толстая шоколадная плитка размером около 10 квадратных метров.

Напомним, ранее в Польше на дорогу при перевозке вытекло 24 тонны жидкого шоколада.

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Источник: korrespondent.net