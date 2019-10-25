В Верховной Раде выступит генсек НАТО Столтенберг

На следующей неделе в Верховной Раде выступит генсек НАТО Йенс Столтенберг. Об этом сказал в интервью Сегодня вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Как известно, Столтенберг приедет в Украину в рамках визита Североатлантического совета НАТО.

"Североатлантический совет – это очень серьезный орган. Это не просто собрание послов. Это, собственно, организация, которая принимает все ключевые решения в НАТО. Это как Совет безопасности ООН. Вот представьте, что к нам приехали не просто послы Германии, Франции, США, Китая, а Совет безопасности, как целый орган. Так же это работает и с Североатлантическим советом", - рассказал Кулеба.

По его словам, этот визит - очень мощный сигнал поддержки Украины, и у него будет очень насыщенная повестка дня.

"Будет и встреча с президентом Владимиром Зеленским, и выступление генерального секретаря НАТО в украинском парламенте. Состоится также заседание Комиссии Украина-НАТО. Будет максимальное количество встреч... Зайдут четыре корабля НАТО в порт Одессы под это событие. В Одессе состоится серия брифингов для Североатлантического совета о безопасности в Черноморском регионе, о российской агрессии против нашего государства", - рассказал вице-премьер.

"Мы проведем заседание украинской Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции. Это орган, который существует внутри нашего государства, он координирует деятельность всех причастных и привлеченных министерств и ведомств в сфере евроатлантической интеграции. В заседании комиссии примет участие заместитель генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике и безопасности, посол Беттина Каденбах", - добавил Кулеба.

Напомним, Североатлантический совет проведет заседание в Украине 31 октября. Во встрече примет участие президент Владимир Зеленский.

Также сообщалось, что Североатлантический альянс через несколько недель отправит в Украину свою оценочную миссию.

Справка: Североатлантический совет - это высший политический орган, который принимает решения в НАТО. Он следит за политическим и военным процессом, связанным с вопросами безопасности, которые влияют на Альянс в целом. В состав Совета входят по одному представителю каждой из стран НАТО.

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Источник: korrespondent.net