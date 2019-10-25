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25. 10. 2019

Гончарук - прокурорам на Буковине: Давно бы вас уволил

Премьер-министр Алексей Гончарук пригрозил увольнением прокурору Черновицкой области Олегу Соболю. Об этом Гончарук заявил во время рабочей поездки на Буковину, передает Укринформ в пятницу, 25 октября.

"Ничего личного, но вы в этой области работаете уже два года и до сих пор никаких реальных результатов борьбы с контрабандой не показали. Если бы я имел возможность, я бы освободил вас уже давно", - обратился он к Соболю.

Премьер уточнил, что пообщается с главой ГПУ на этот счет: "(Буду) рекомендовать ему вас уволить".

Напомним, что ранее Гончарук не мог вылететь в Черновцы из-за тумана в Киеве. Самолет задерживается из-за погодных условий в столице.

Также сообщалось, что Гончарук дал поручения местным властям. На заседании с председателями ОГА правительство представило инфраструктурную карту, которую должны доработать по регионам до 10 декабря.

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Источник: korrespondent.net
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