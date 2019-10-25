По всей Украине объявлен желтый уровень опасности из-за тумана

Из-за погодных условий по всей Украине 25 октября будет первый, желтый уровень опасности, также сохранится высокий уровень пожарной опасности, говоритсяв пресс-центре Укргидрометцентра.

Желтый уровень опасности объявлен из-за тумана.

"В первой половине дня 25 октября в Украине туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый). 25 октября в западных, северных, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Донецкой, Луганской, Запорожской и Одесской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности", - сообщили синоптики.

Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

Также туман окутывает Киев уже не первый день, водителей просят быть внимательнее и осторожнее в поездках для предотвращения аварий на дорогах.

Отмечается, что в столице также объявлен первый уровень опасности (желтый).

"По прогнозам Укргидрометцентра, по Киеву в первой половине дня 25 октября туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении спасателей.

Напомним, из-за погодных условий премьер-министр Алексей Гончарук не смог вылететь в командировку.

Еще сообщалось, что директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида сообщил: осеннее похолодание придет в Украину с понедельника, 28 октября.

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Источник: korrespondent.net