В Италии остановился весь транспорт из-за забастовки

В Италии авиакомпании отменяют сотни рейсов из-за 24-часовой забастовки, которая в СМИ получила название "черной пятницы", сообщает 25 октября издание The Local.

После того как профсоюзы итальянских транспортников подтвердили проведение суточной забастовки "черной пятницы" на этой неделе, авиакомпании, в том числе Alitalia и Easyjet, начали отменять сотни международных и внутренних рейсов.

Alitalia отменила более 200 рейсов в итальянские аэропорты и из них накануне запланированной забастовки.

Британская бюджетная авиакомпания Easyjet заявила, что "ждет ряда отмен и потенциальных задержек" из-за забастовки.

Ryanair тем временем сообщила обеспокоенным пассажирам, что ее рейсы состоятся как запланировано, не отметив, как на них скажется забастовка.

Национальная транспортная забастовка касается автомобильного, железнодорожного и воздушного транспорта, а также паромного сообщения и общественного транспорта в некоторых городах.

Особенно бунты всколыхнут Рим, поскольку в пятницу там также состоится всеобщая забастовка работников государственного сектора, в том числе городской компании по утилизации отходов.

Минимальные транспортные услуги будут гарантированно предоставляться в часы пик, но в другое время много услуг могут быть отменены.

В рамках забастовки работники транспортной сферы добиваются улучшения условий труда.

Напомним, ранее в Италии состоялся массовый протест против изменений климата.

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Источник: korrespondent.net