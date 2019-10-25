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25. 10. 2019

Нардепы написали конгрессменам письмо из-за Азова

Украинские нардепы подготовили проект письма к американским конгрессменам, которые призывали Госдепартамент США внести батальон Азов в список террористических организаций. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщил нардепа от Слуги народа Богдана Яременко в Facebook.

"Не могут остаться без реагирования народных депутатов Украины попытки публичного очернения одного из самых заслуженных и боеспособных подразделений Национальной гвардии Украины отдельного отряда специального назначения Азов. Поэтому подготовил проект письма к 40 американским конгрессменам, обратившимся к Государственному секретарю США М.Помпео с призывом внести батальон Азов в список террористических организаций", - пишет нардеп.

В письме нардепы сообщают, что готовы предоставить любую необходимую помощь в выяснении объективной и непредвзятой информации об Азове.

Также в письме есть обращение к украинским правоохранителям опубликовать результаты проверки всех фактов и утверждений, приведенных в письме американских конгрессменов.

Яременко напомнил, что Азов был создан активистами и участниками революции Достоинства. Этот батальон участвовал в освобождении Мариуполя и множества других населенных пунктов Донбасса.

Текст письма открыт для подписи для всех членов фракции Слуга народа и представителей других фракций Верховной Рады. Передать письмо американской стороне планируют 29 октября.

Ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что предложение внести полк Азов в список иностранных террористических организаций является свидетельством качества его борьбы за территориальную целостность Украины.

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Источник: korrespondent.net
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