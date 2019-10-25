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25. 10. 2019

На аукционе продали бутылку виски за рекордные $1,9 миллиона

На аукционе Sothebyʼs в Лондоне в четверг, 24 октября, был установлен новый рекорд цены за бутылку виски. Об этом говорится на официальной странице шотландского бренда алкогольного напитка.

Бутылку Maccallan 1926 года 60-летней выдержки удалось продать за 1,5 миллиона фунтов стерлингов (1,9 миллиона долларов). Кто стал обладателем рекордно дорогого напитка, неизвестно.

Примечательно, что предыдущий рекорд был побит бутылкой виски того же бренда и тоже 60-летней выдержки. Бутылку была вручную расписана ирландским художником Майклом Диллоном. Осенью 2018 года ее продали за 1,2 миллиона фунтов стерлингов (1,5 миллиона долларов).

A new auction record has been set for the sale of a bottle of whisky, with The Macallan Fine and Rare 1926 60 Years Old selling for £1.5 million today at @Sothebys London.

Image: Sotheby’s London pic.twitter.com/VxEyujrHuD

— The Macallan (@The_Macallan) 24 октября 2019 г.
 
Напомним, британка ежедневно пила виски и умерла в 112 лет. Жительница Великобритании Грейс Джонс, которая 60 лет ежедневно пила виски, дожила до 112 лет.
 
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Источник: korrespondent.net
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