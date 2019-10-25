Выборы на Донбассе пока невозможны - ЦИК

На данный момент и в ближайшем будущем выборы на оккупированном Донбассе провести невозможно. Об этом заявил новый глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко в интервью изданию Фокус, опубликованном в пятницу, 25 октября.

"Украина должна взять под контроль государственную границу, иностранные вооруженные формирования с этой территории нужно вывести. Зеленский открыто говорит, что выборы под дулами автоматов не будут соответствовать стандартам. Кроме того, необходимо законодательно урегулировать этот вопрос", - отметил Диденко.

Он подчеркнул, что в Украине действует закон о правовом режиме на оккупированных территориях, который говорит о том, что выборы там не проводятся.

"Чтобы хотя бы теоретически говорить о проведении выборов на этих территориях, нужно принять другой закон. Это компетенция Верховной рады. Какие она пропишет процедуры, что предусмотрит, пока прогнозировать сложно", - добавил Диденко.

Напомним, в ходе пресс-марафона 10 октября президент Владимир Зеленский рассказал, при каких обстоятельствах выборы на неподконтрольном Донбассе проводить не будут. Также он заявил о наличии плана "Б" по данному вопросу, суть которого раскрыть отказался.

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Источник: korrespondent.net