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25. 10. 2019

Стало известно, как чувствуют себя больные дифтерией в Ужгороде

Студенты, попавшие в областную инфекционную больницу с дифтерией, чувствуют себя хорошо, но не покинут больницу, пока отсутствие инфекции у них не будет подтверждено лабораторно. Об этом сообщил ректор Ужгородского национального университета Владимир Смоланка на брифинге в пятницу, 25 октября.

"На сегодняшний день в областной инфекционной больнице находится 15 студентов Ужгородского национального университета. Несколько дней тому назад один из студентов обратился к врачу, после бактериологического обследования у него был обнаружен возбудитель дифтерии. После этого были обследованы все лица, контактировавшие с ним, - и еще у 14 студентов был выявлен носитель этой бактерии. Таким образом, все эти студенты стали пациентами, сейчас они в инфекционной больнице, чувствуют себя нормально. Они уже на стадии выздоровления. Но останутся в больнице до тех пор, пока лабораторные исследования не покажут отсутствие бактерий дифтерии", - сказал Смоланка.

Также он сообщил, что накануне в университете приостановили на 10 дней занятия на трех факультетах - двух медицинских и стоматологическом.

"В ближайшие дни студентам этих факультетов будет сделана профилактическая прививка. Вакцины достаточно, на территории УжНУ открыто три пункта для прохождения вакцинации, поэтому в течение ближайших дней студенты и преподаватели вуза сделают прививки", - добавил Смоланка.

Он попутно заметил, что причина вспышки дифтерии - низкий коллективный иммунитет против этой инфекции в Украине, поскольку привито только 27% взрослого населения.

"В той же Индии - 1000 случаев заболевания на 1 млрд 300 млн населения, то есть, речь об одном случае на 130 млн. А у нас в Украине только за этот год было 5 случаев на 40 млн", - добавил Смоланка.

Напомним, в Ужгороде зафиксирована вспышка дифтерии в местном университете. На данный момент известно о 15 заболевших с клиническими признаками дифтерии.

Из-за дифтерии на Закарпатье объявили чрезвычайную ситуацию локального характера.

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Источник: korrespondent.net
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