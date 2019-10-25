Главный экономист НБУ оформил фейковый кредит на миллионы - прокуратура

Трем должностным лицам Банка Богуслав и главному экономисту отдела Нацбанка объявили подозрения в нанесении убытков в сумме более 21,6 млн гривен, сообщает 25 октября пресс-служба прокуратуры Киева.

Подозрение получили замглавы правления ОАО Банк Богуслав, замглавы управления и начальник службы безопасности этого банка, а также главный экономист отдела проверок кредитными рисками Национального банка.

Им вменяют служебный подлог (ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 УК Украины).

Главный экономист отдела НБУ якобы "подписал акт проверки имущества, которое должно быть передано в обеспечение... кредита, несмотря на его отсутствие".

По версии следствия между банком и "подконтрольной" его должностным лицам коммерческой структурой был заключен кредитный договор на сумму более 21,6 млн гривен, а в обеспечение исполнения обязательств передано несуществующее залоговое имущество.

Ранее сообщалось, что двое руководителей коммерческого банка в Днепропетровской области подозреваются в растрате 80 миллионов гривен.

Также сообщалось, что полиция поймала банкира, скрывавшегося два года. Деятельность замначальника отдела одного из столичных банков привела к убыткам почти на 130 млн гривен.

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Источник: korrespondent.net