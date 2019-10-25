Грузовик с 39 трупами: появились новые подробности

Правоохранители утверждают, что грузовик, вероятно, неоднократно использовался для контрабанды людей в Великобританию. Об этом сообщает Daily Mail в пятницу, 25 октября.

Грузовой прицеп, в котором находились тела 39 китайских мигрантов, несколько раз за неделю пересекал пролив Ла-Манш, отделяющий Великобританию от континентальной Европы.

GPS-отчет показал, что арендованный прицеп перед этим находился во французских лагерях для беженцев в Дюнкерке и Кале, затем отправлялся в Бельгию. В последний раз в Европе прицеп был зафиксирован в бельгийском портовом городе Зебрюгге 22 октября, после чего отправился в поездку в британский Пурфлит.

Новые данные якобы говорят о том, что аренда транспорта стоила 250 фунтов стерлингов в неделю (20 тысяч рублей), и, скорее всего, он неоднократно использовался для контрабанды людей в Великобританию.

Вероятной причиной смерти считается обморожение или нехватка кислорода.

Прицепленный к грузовику трейлер оказался рефрижератором, температура в котором опускалась до минус 25 градусов.

Китайские мигранты, найденные мертвыми в кузове грузовика, могли быть заперты в морозильном трейлере на несколько дней. Предполагается, что они прибыли из восточной китайской провинции Фуцзянь, где работает банда "змееголовых", которая занимается контрабандой людей в Великобританию через Сербию, Венгрию, Австрию, Францию, а также морской транспорт с территории Бельгии или Нидерландов.

В 2000 году произошло похожее ЧП, когда 58 мигрантов погибли при переправе в Великобританию из Бельгии на пароме, находясь в грузовике.

Сообщается, что арестованный по подозрению в убийстве водитель грузовика Мо Робинсон, в свою очередь, добирался на пароме из ирландского Дублина в валлийский город Холихед, где встречал контейнер для перегона его в Пурфлит. Конечной точкой маршрута значился промышленный комплекс. Затем при проверке документов было обнаружено, что 31 мужчина и 8 женщин мертвы.

Известно, что водитель потерял сознание, когда полиция открыла грузовик и обнаружила тела. Тем не менее правоохранительные органы считают, что он, скорее всего, мог знать о том, что перевозит мигрантов.

Грузовик был зарегистрирован в болгарском городе Варна на компанию, принадлежащую гражданину Ирландии, сообщили в МИД Болгарии. При этом сама владелица грузовика заявила, что она и ее муж продали его североирландской компании более года назад.

Также известно, что Китай подключился к расследованию произошедшего.

Напомним, что ранее сегодня в Великобритании нашли грузовик с 39 трупами. Среди погибших 38 взрослых и один тинейджер. Предполагается, что грузовик из Болгарии въехал в Великобританию в субботу. Водитель задержан.

Позже в сети появилось фото водителя грузовика. Полиция считает, что прицеп груза прибыл в Британию из Бельгии, а сам тягач - из Северной Ирландии.

Не первый случай. Тайна фуры с 39 трупами в Англии

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Источник: korrespondent.net