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25. 10. 2019

Файеры и драка с полицией: в Черкассах прошла акция Нет капитуляции

В холле черкасского областного совета в пятницу, 25 октября, произошло столкновение между полицейскими и участниками акции Нет капитуляции. Об этом сообщает местное издание Про все.

По информации СМИ, митингующие устроили акцию под стенами облсовета и потребовали, чтобы к ним вышел глава областной администрации Игорь Шевченко. Однако чиновник проигнорировал требование митингующих и тогда они пошли на штурм областного совета.

В свою очередь охрана не пропустила их внутрь с флагами, в результате на входе возникла толкотня, а затем и драка. После столкновений к участникам акции все же вышел Шевченко. Митингующие спросили у него, почему людей с государственными флагами не пустили на сессию и передали обращение к президенту Зеленскому, в котором заявили, что не допустят капитуляции Украины.

"Мы хотим, чтоб оценку сегодняшним действиям власти дали и вы, и президент", - сообщил один из лидеров митингующих.

В ответ губернатор призвал участников акции к взвешенности и заявил, что руководители государства работают над урегулированием ситуации на Донбассе.

Ранее сообщалось, что в Киеве проходит акция Нет капитуляции. Участники Национального корпуса и Национальных дружин проводят акцию Нет капитуляции под зданием Киевской ОГА. По словам организаторов мероприятия, аналогичные акции проходят одновременно во всех областных центрах страны.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что у него аллергия на слово "капитуляция". Зеленский также считает, что акции Нет капитуляции не проплаченные.

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Источник: korrespondent.net
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