ЕК назвала темы нового раунда переговоров по газу

На переговорах в Брюсселе 28 октября Россия, Украина и Еврокомиссия обсудят сроки будущего контракта по газу, а также объемы поставок и тарифы. Об этом сообщила в пятницу, 25 октября, прессу-служба Еврокомиссии.

"Переговоры будут сосредоточены на следующих вопросах: как отразить энергетические правила ЕС в будущем рамочном соглашении, продолжительность будущего контракта, необходимые объемы и тарифы", - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что заместитель главы ЕК по Энергосоюзу Марош Шефчович проведет в понедельник перед трехсторонними консультациями отдельные встречи с министрами энергетики РФ и Украины Александром Новаком и Алексеем Оржелем. "Также будут присутствовать руководители Нафтогаза и Газпрома", - сообщили в ЕК.

"Я хочу развить конструктивный дух, который был на последних переговорах, когда мы увидели сближение позиций по некоторым вопросам", - заявил в свою очередь Шефчович.

Напомним, предыдущий раунд переговоров состоялся 19 сентября. Встреча продолжалась около 40 минут. По ее итогам Новак сказал, что консультации впервые за многие годы прошли очень конструктивно. Шефчович также отметил, что была "очень позитивная и конструктивная атмосфера".

Отметим, на прошлой неделе в Газпроме заявили, что продление контракта на транзит газа с Украиной будет единственным путем, если Киев не создаст независимого оператора ГТС.

В ответ Нафтогаз пообещал 1 ноября направить Газпрому исковые требования на сумму более $11 млрд, что может стать компенсацией за прекращение транзита газа.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net