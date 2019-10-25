В аэропортах по всей Украине отменяют рейсы из-за тумана

По всей Украине из-за тумана в аэропортах отменяют рейсы на взлет и посадку. Об этом свидетельствуют данные на онлайн-табло аэропортов в пятницу, 25 октября.

В аэропорту Киев имени Игоря Сикорского из-за тумана отменили 14 рейсов, еще 13 рейсов задерживаются, сообщает онлайн-табло. В частности, отменены девять рейсов на вылет (Рим, Минск, три рейса в Варшаву, Братислава, Берлин; два рейса в Одессу и Ужгород) и на посадку (Таллин, Лиссабон, Варшава, Рим, Одесса).

В аэропорту Борисполь сообщается об отмене рейса Киев-Бейрут и рейса из Ивано-Франковска в Киев. На вылет из аэропорта также задерживаются рейсы Шарм-Эль-Шейх, Прага, Анталия, Минск, Хургада. На прилет задерживаются два рейса из Шарм-Эль-Шейха, Пардубице, два рейса из Анталии.

Из-за неблагоприятных погодных условий на территории Польши рейс из Познани во Львов был отменен, а самолет из Гданьска - перенаправлен на аэродром в Кошице (Словакия), есть проблемы с рейсами в Киев. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба международного аэропорта Львов.

В Одессе утром покружили над аэродромом и отправились на запасные аэродромы воздушные суда из Тель-Авива и Стамбула. Плохая видимость в аэропорту наблюдается в течение последних нескольких дней, всего было отменено и задержано несколько десятков рейсов, передает ТСН. Также самолет Прага-Одесса вынужденно вернулся в Прагу, передает УНИАН слова директора Департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева.

Отметим, проблемы с работой украинских аэропортов из-за тумана наблюдаются уже несколько дней.

Также сообщалось, что семь морпортов Украины ограничили работу из-за тумана. Ограничения затрагивают грузовые операции с зерновыми и лоцманскую проводку. Через два морских канала закрыто движение.

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Источник: korrespondent.net