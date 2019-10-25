Обвиняемому в штурме Майдана экс-главе СБУ Киева отменили домашний арест

Шевченковский районный суд Киева отменил домашний арест экс-главе Службы безопасности Украины в Киеве и области Александру Щеголеву, который обвиняется в преступлениях против Майдана. Об этом говорится в сообщении Адвокатской совещательной группы.

"Александра Щеголева только что Шевченковский суд отпустил под личное обязательство. До сих пор он находился под круглосуточным домашним арестом с электронным браслетом", - сказано в нем.

Он обязан приходить в суд по первому требованию, отчитываться об изменении места проживания, воздерживаться от общения с пострадавшими, свидетелями и обвиняемыми по делу, сдать загранпаспорт.

Требование об изменении меры пресечения защита обвиняемого аргументировала необходимостью выезда за пределы Украины с целью лечения.

Мера пресечения действует до 23 декабря включительно.

Напомним, что в июле Святошинский районный суд Киева отпустил под домашний арест подозреваемого в убийстве 48 активистов Евромайдана бывшего сотрудника спецподразделения МВД Украины Беркут Сергея Тамтуру, еще четверым подозреваемым экс-беркутовцам продлил содержание под стражей до 14 сентября.

Ранее сообщалось, что обвиняемый по делу Майдана экс-беркутовец признал вину и получил условное наказание.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net