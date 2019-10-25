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25. 10. 2019

НАПК обязало указывать в декларациях данные о большем числе родственников

Нацагентство по борьбе с коррупцией с 18 октября обязало указывать в декларациях имущество племянников, а также родителей супругов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в пятницу, 25 октября.

Расширение круга близких лиц и членов семьи субъектов декларирования вводится в соответствии с изменениями, которые внесены в закон О предотвращении коррупции.

"Термин "близкие лица" в законе применяется к племяннику и племяннице, а также к отцу и матери жены (мужа) сына (дочери). Для требований финансового контроля членами семьи субъекта декларирования теперь считаются его несовершеннолетние дети независимо от совместного проживания, связанности общим бытом и наличии взаимных прав и обязанностей", - говорится в сообщении.

На круг близких лиц распространяются ограничения относительно совместной работы: публичным служащим запрещено иметь таких лиц в прямом подчинении.

Кроме этого, в состав Общественного совета при агентстве не могут входить лица, близкие лица которых являются или, независимо от продолжительности, были работниками НАПК в течение последних трех лет.

Напомним, что ранее НАПК обнаружило нарушения в отчетах парламентских партий. В отчетах партий выявлены факты осуществления взносов лицами с непогашенным налоговым долгом, что запрещено законом.

Также сообщалось, что у экс-нардепа нашли нарушения в декларации на десятки миллионов. Бывший депутат Иван Фурсин в течение трех лет сообщал недостоверные данные в своих декларациях.

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Источник: korrespondent.net
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