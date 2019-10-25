Лента RSS
Подписаться на ленту
25 октября 2019, пятница, 15:33
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,27
25. 10. 2019

Президент Польши рассказал об ожиданиях от отношений с Украиной

Польский президент Анджей Дуда не ожидает в отношениях с Украиной "ничего большего, кроме правды". Об этом он сказал в эфире телеканала Trwam и радио Maryja, сообщает Европейская правда в пятницу, 25 октября.

"Между нами есть некоторые проблемы, вытекающие из исторического прошлого, и мы хотим поговорить об этих проблемах, потому что мы считаем, что наши отношения могут быть построены только на основе правды – как межгосударственные, так и политические и межличностные. Мы ожидаем этого и не хотим ничего больше, чем правда", – отметил он.

Дуда подчеркнул, что считает согласие Украины на возобновление эксгумации важным шагом новой власти.

"Я рад этому, потому что лично обсудил проблему с президентом Зеленским и сказал, что для меня это такая важная вещь для восстановления наших отношений и того, чтобы мы могли спокойно говорить по различным вопросам", – добавил он.

Польский президент подчеркнул, что Польша поддерживает европейские стремления Украины и восстановления ее территориальной целостности.

"Мы твердо требуем, чтобы эти территории были возвращены Украине, чтобы Украина находилась в пределах ее границ, которые были до аннексии", – заявил Дуда.

Ранее сообщалось, что в конце сентября Украина предоставила Польше формальное согласие на возобновление поисково-эксгумационных работ на своей территории.

В Польше заявили, что такое решение Киева открывает путь к прорыву в историческом диалоге между двумя странами.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Перед тем, как помыть окна на своём 12-м этаже, всегда оставляю записку: "Это не суицид. Просто не повезло".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.