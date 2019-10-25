Президент Польши рассказал об ожиданиях от отношений с Украиной

Польский президент Анджей Дуда не ожидает в отношениях с Украиной "ничего большего, кроме правды". Об этом он сказал в эфире телеканала Trwam и радио Maryja, сообщает Европейская правда в пятницу, 25 октября.

"Между нами есть некоторые проблемы, вытекающие из исторического прошлого, и мы хотим поговорить об этих проблемах, потому что мы считаем, что наши отношения могут быть построены только на основе правды – как межгосударственные, так и политические и межличностные. Мы ожидаем этого и не хотим ничего больше, чем правда", – отметил он.

Дуда подчеркнул, что считает согласие Украины на возобновление эксгумации важным шагом новой власти.

"Я рад этому, потому что лично обсудил проблему с президентом Зеленским и сказал, что для меня это такая важная вещь для восстановления наших отношений и того, чтобы мы могли спокойно говорить по различным вопросам", – добавил он.

Польский президент подчеркнул, что Польша поддерживает европейские стремления Украины и восстановления ее территориальной целостности.

"Мы твердо требуем, чтобы эти территории были возвращены Украине, чтобы Украина находилась в пределах ее границ, которые были до аннексии", – заявил Дуда.

Ранее сообщалось, что в конце сентября Украина предоставила Польше формальное согласие на возобновление поисково-эксгумационных работ на своей территории.

В Польше заявили, что такое решение Киева открывает путь к прорыву в историческом диалоге между двумя странами.

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Источник: korrespondent.net