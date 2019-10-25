МВД назвало количество нападений на журналистов в 2019 году

В течение 9 месяцев 2019 года следователями Национальной полиции зарегистрировано 158 уголовных преступлений связанных с нападениями на журналистов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Сообщается, что по результатам проведенного расследования за указанный период времени в суд направлено обвинительные акты в 10 уголовных производствах за 12 уголовных преступлений.

"В 156 уголовных правонарушениях в течение отчетного периода следователями принято решение об их закрытии. В остатке следственных подразделений по состоянию на 10 октября 2019 года находится 260 правонарушений указанной категории", - сообщили в пресс-службе.

В МВД добавили, что готовы публично представлять ежеквартальные отчеты о ходе расследования преступлений против журналистов. Соответствующее поручение дал министр внутренних дел Арсен Аваков во время встречи с председателем Национального союза журналистов Украины.

Также министр согласился обеспечить персональное реагирование на резонансные нападения на журналистов.

Напомним, на пресс-секретаря президента Владимира Зеленского Юлию Мендель написали заявление в полицию. Отметим, у пресс-секретаря Зеленского произошла стычка с журналистом. Юлия Мендель оттолкнула журналиста, который пытался задать вопрос президенту.

Позже Мендель заявила, что не толкала и не кидалась на журналиста, а останавливала его.

Позже она сообщила, что на нее обрушилась волна травли после инцидента.

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Источник: korrespondent.net