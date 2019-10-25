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25. 10. 2019

Геннадий Москаль рассказал, как победил рак

Бывший глава Закарпатской государственной администрации Геннадий Москаль признался, что в своей жизни победил онкологию. Об этом он написал 25 октября в Facebook.
 
"Мало кто знает, но в конце восьмидесятых годов прошлого века мне тоже поставили этот страшный диагноз - рак. И честно сказали, что жить мне осталось не больше нескольких лет", - написал он.
 
Москаль рассказал, что "не сложил руки – изучил всю медицинскую литературу, перепробовал все народные методы, объездил всех врачей".
 
По его словам, через несколько лет оказалось, что болезни нет.
 
"То ли я его таки вылечил, то с самого начала врачи ошиблись", -  написал политик.
 
По его словам, два года были выброшены из жизни.
 
"Зато я перестал бояться - я уже свое отбоялся", - подытожил он.
 
Как известно, популярная журналистка, ведущая и блогер Янина Соколова призналась, что была больна раком. По ее мнению, украинское общество не готово сосуществовать с онкобольными, а государство не всегда оказывает им необходимую помощь.
 
Ранее сообщалось, что препараты для онкобольных, которые, по информации Минздрава, начали поставлять в регионы еще летом, до сих пор не доставили в онкодиспансеры.
 
Также мы писали, что появился новый метод борьбы с раком.
 

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Источник: korrespondent.net
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