Верховный суд просит Зеленского ветировать закон о судебной реформе

Пленум Верховного суда в пятницу, 25 октября, утвердил обращение к президенту Владимиру Зеленскому, в котором настаивает на ветировании принятого Верховной Радой законопроекта №1008 о судоустройстве и статусе судей. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

За проект обращения проголосовали 163 судьи, присутствовавшие на пленуме.

В обращении говорится, что реализация некоторых положений закона приведет к посягательству на независимость судей и будет иметь негативное влияние на действие верховенства права.

Закон, в частности, предполагает сокращение состава ВС с 200 до 100 судей и вводит новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей.

Напомним, 16 октября Рада приняла судебную реформу Зеленского. Документ президента парламентарии рассматривали два дня.

Перед этим послы Евросоюза и Канады раскритиковали законопроект президента Владимира Зеленского, который предполагает реформу судебной системы.

Ранее Глава Верховного суда заявила, что Зеленский отказывается с ней встретиться.

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Источник: korrespondent.net