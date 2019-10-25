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25. 10. 2019

На Киевщине в ДТП погибли два человека

В Киевской области произошло пять дорожных аварий, в которых два человека погибли и четверо получили травмы. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в пятницу, 25 октября.

Сообщается, что смертельные ДТП произошли в Белоцерковском и Макаровском районе. Так, на окраине Белой Церкви водитель автомобиля не справился с управлением и, съехав в кювет, столкнулся с деревом. В результате столкновения мужчина погиб на месте.

Еще одна авария произошла на 62 км трассы Киев-Чоп между селами Ситняки и Небелица Макаровского района. Автомобиль сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. От полученных травм мужчина скончался.

Также в Броварском и Переяслав-Хмельницком районе мотороллер и автомобиль соответственно въехали в электроопоры. Водителей транспортных средств с травмами доставили в больницы. Кроме этого в Обуховском районе на 28 км трассы Киев-Знаменка произошла авария с участием двух автомобилей. В результате столкновения оба водителя были госпитализированы с травмами.

По фактам ДТП возбуждены уголовные производства по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ст.286 УК Украины).

Cмотрите фотогалерею: На Киевщине в ДТП погибли два человека

Напомним, минувшей ночью в Ровенской области автобус столкнулся с грузовиком, один из водителей погиб.

Также сообщалось, что в Винницкой области три человека погибли в ДТП. Водитель легковушки при обгоне выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с другим авто.

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Источник: korrespondent.net
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