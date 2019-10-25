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25. 10. 2019

Украина будет экспортировать в Китай антилоп

Украина и Китайская Народная Республика согласовали международный ветеринарный сертификат для экспорта антилоп из Украины в КНР, сообщает в пятницу, 25 октября, пресс-служба Госпотребслужбы.

"Компетентные органы Украины и Китайской Народной Республики согласовали международный ветеринарный сертификат для экспорта антилоп (SAIGA TATARICA) из Украины в Китайскую Народную Республику", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее между Государственной службой Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и Главным таможенного управления Китайской Народной Республики был подписан меморандум относительно ветеринарного сертификата для экспорта антилоп из Украины в КНР.

Напомним, в сентябре Китай разрешил импорт украинской говядины.

Ранее сообщалось, что через Украину начал курсировать контейнерный поезд в Китай.

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Источник: korrespondent.net
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