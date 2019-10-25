Лента RSS
Подписаться на ленту
25 октября 2019, пятница, 18:40
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,27
25. 10. 2019

Лесные пожары в Калифорнии: эвакуировали 40 тысяч человек

Количество людей, эвакуированных из-за лесных пожаров, бушующих в американском штате Калифорния, достигло 40 тысяч. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщает ВВС.

"Около 40 000 человек эвакуировали из их домов в результате распространения лесных пожаров в Калифорнии", - говорится в сообщении.

Распространению пожара способствует сильный ветер, который, как ожидается, усилится на юге Калифорнии в течение выходных. Пожар в Кинкейде, округ Сонома, охватил 16 тысяч акров земли.

Ранее сообщалось, что из-за лесных пожаров в Калифорнии эвакуировали несколько тысяч человек.

Напомним, в результате природного пожара на севере Калифорнии в ноябре 2018 года погибли не менее 85 человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Перед тем, как помыть окна на своём 12-м этаже, всегда оставляю записку: "Это не суицид. Просто не повезло".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.