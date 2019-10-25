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25. 10. 2019

В США зафиксировано больше 30 смертей от курения вейпов

В США более 1,6 тысячи человек получили заболевание дыхательных путей из-за курения вейпа и электронных сигарет, передает 25 октября Говорит Москва.
 
Первый случай смерти от легочного заболевания был зафиксирован в конце августа в штате Иллинойс. На данный момент известно, что люди умирают во всех штатах, кроме Аляски.
 
Все пациенты сообщали о том, что они курят электронные сигареты или вейпы. По данным местных СМИ, большинство пострадавших покупали курительные смеси на черном рынке. 
 
Врачи сравнивают повреждения легких после вейпинга с последствиями воздействия горчичного газа (иприта), который Германия применила во время Первой мировой войны.
 
Сейчас продажа ароматизированных смесей прекращена в нескольких штатах. Президент США Дональд Трамп обещал вскоре ввести полный запрет на всей территории страны.
 
В общем уже насчитали 34 летальных исхода.
 
Напомним, ранее была зарегистрирована первая смерть после курения вейпа.
 
Ранее городской наблюдательный совет Сан-Франциско по итогам голосования одобрил введение запрета на продажи электронных сигарет в городе.
 

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Источник: korrespondent.net
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