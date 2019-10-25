В США зафиксировано больше 30 смертей от курения вейпов

В США более 1,6 тысячи человек получили заболевание дыхательных путей из-за курения вейпа и электронных сигарет, передает 25 октября Говорит Москва.

Первый случай смерти от легочного заболевания был зафиксирован в конце августа в штате Иллинойс. На данный момент известно, что люди умирают во всех штатах, кроме Аляски.

Все пациенты сообщали о том, что они курят электронные сигареты или вейпы. По данным местных СМИ, большинство пострадавших покупали курительные смеси на черном рынке.

Врачи сравнивают повреждения легких после вейпинга с последствиями воздействия горчичного газа (иприта), который Германия применила во время Первой мировой войны.

Сейчас продажа ароматизированных смесей прекращена в нескольких штатах. Президент США Дональд Трамп обещал вскоре ввести полный запрет на всей территории страны.

В общем уже насчитали 34 летальных исхода.

Напомним, ранее была зарегистрирована первая смерть после курения вейпа.

Ранее городской наблюдательный совет Сан-Франциско по итогам голосования одобрил введение запрета на продажи электронных сигарет в городе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net