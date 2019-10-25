США против Азова. Полк обвиняют в терроризме

Скандалов в отношениях Украины и Соединенных Штатов последнее время и так хватает, но, похоже, назревает еще один. Представители Демократической партии США предложили признать террористической организацией украинский полк Азов. В Украине на такие предложение отреагировали достаточно резко.

Чем Азов не угодил американцам, разбирался

Заявление конгрессменов

С инициативой о признании Азова террористической организацией выступили 40 членов Палаты Представителей. Они обратились с письмом к Государственному секретарю США Майку Помпео с требованием внести Азов и две праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций. Инициировал обращение конгрессмен-демократ от штата Нью-Йорк Макс Роуз.

Азов, по мнению конгрессменов, является ультранационалистической организацией, которая совершенно открыто зовет в свои ряды неонацистов. "Азов рекрутирует, радикализирует и тренирует американских граждан на протяжении лет", - отмечается в тексте обращения.

Также конгрессмены также обратили внимание на связь между Азовом и террористом, который устроил стрельбу в городе Крайстчерч в Новой Зеландии в марте 2019 года.

"В своем манифесте стрелок вспоминал, что тренировался вместе с Батальоном Азов в Украине и постоянно носил символ, связанный с ними. Оба стрельцы в городах Повей (Калифорния) и Эль-Пасо (Техас), говорили, что на них прямо повлиял теракт в Крайстчерч. Связь между Азовом и терактами в Америке очевидна", - убеждены конгрессмены.

А раз связь есть, пусть даже и косвенная, то "насильственные группы националистов соответствуют всем критериям Госдепа для внесения в список иностранных террористических организаций", - написал в своем Twitter Макс Роуз.

Реакция в Украине

В Азове заявление конгрессменов назвали информационной атакой на Украину.

"Руководство полка "Азов" заявляет, что данное обращение является ничем иным, как информационной атакой на Украину, ее суверенитет и государственную безопасность".

"Причину же, которая якобы стала толчком к появлению подобных обращений в США, считаем полной чушью, ведь никаких доказательств причастности подразделения Азов к террористическим актам в Новой Зеландии никогда не существовали в природе, и являются банальной ложью и клеветой", - заявили в полку. Также там намекнули на роль российской пропаганды в раскручивании этой истории.

Решили ответить американским коллегам и в украинском парламенте. Украинские депутаты подготовили проект письма к конгрессменам. В письме говорится, что нардепы готовы предоставить любую необходимую помощь в выяснении объективной и непредвзятой информации об Азове.

Также в письме есть обращение к украинским правоохранителям опубликовать результаты проверки всех фактов и утверждений, приведенных в обращении американских конгрессменов.

Прокомментировал ситуацию и министр внутренних дел Арсен Аваков. На встрече с главой миссии США Кристиной Куинн он подчеркнул, что личный состав подразделения Азов примерно выполняет служебно-боевые задачи по защите от российской агрессии.

“Позорная информационная кампания о якобы распространении нацистской идеологии среди личного состава отдельного отряда специального назначения Азов воинской части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины является умышленной попыткой дискредитировать подразделение Азов и Национальную гвардию Украины”, — отметил Аваков.

Он добавил, что это также попытка дискредитации в сознании международных партнеров Украины, а также желание спровоцировать кризис в отношениях с союзниками и ослабить позицию Украины в мире.

Что не так с Азовом?

В мире бойцов Азова действительно далеко не первый раз называют неонацистами, но в терроризме еще не обвиняли.

В августе 2014в американском журнале Foreign Policy вышла статья под названием "Подготовка к войне с фашистскими защитниками Украинской свободы". В ней перечислены признаки, по которым автор относит бойцов к неонацистам – эмблема батальона, напоминающая эмблему СС, приветственный жест от сердца к солнцу, напоминающий приветствие нацистов временем Гитлера.



В самом полку обвинения в культивировании праворадикальной идеологии отвергают, заявляя, что у них своя идеология, азовская, а бойцы объединены верностью Украине.При этом сооснователь полка Вадим Зинькивский признавал, что “у нас есть откровенные нацисты в полку, почитатели Гитлера… но говорить, что это идеологическая база Азова нельзя, да, мы «правые», абсолютно”.

Вместе с тем эксперты сомневаются, что в США признают террористической организацией воинское подразделение, входящее в состав Нацгвардии Украины. “Тогда что же получается, у нас и Нацгвардия террористическая организация?", - отмечает военный эксперт Олег Жданов на своей странице в Facebook.

Скорее письмо к Помпео стало элементом внутриамериканской политической игры. На это может указывать список подписантов. Среди них, например, Джеральд Конноли, член комитета по надзору и реформам - одного из трех, занятых процедурой импичмента Дональда Трампа в связи с возможным оказанием давления на Украину по делам Burisma и Хантера Байдена. Подписал письмо и глава комитета по иностранным делам Элиот Энгель. Хотя, в конце мая, он выступил соавтором законопроекта, который предусматривает усиление поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, расширение военной помощи и предоставлении нашему государству статуса главного военно-политического союзника США.

“Для демократов это важно, чтобы показать, что администрация Трампа закрыла глаза на существование якобы террористической организации в Украине. Это могут быть и российские лоббисты, ведь для России весьма выгодно признание структурного подразделения Нацгвардии террористической организацией… заинтересованных сторон более чем достаточно", - констатирует аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич.

Источник: korrespondent.net