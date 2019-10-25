Загороднюк: Перезапускаем формат отношений с НАТО

По итогам заседания Североатлантического альянса, которое состоится на следующей неделе, будет принято решение о новом формате отношений НАТО с Украиной. Об этом по итогам визита в штаб-квартиру НАТО в пятницу, 25 октября, заявил министр обороны Украины Андрей Загородню, пишет Европравда.

"Мы перезапускаем формат работы с НАТО, делаем его более практичным", - заявил министр.

По его словам, договоренность об этом была достигнута, но ее документальное оформление еще не завершено. Также это решение еще не будет документально утверждаться и после заседания совета.

"Будет документ, но мы его не успеем сделать так быстро, на следующей неделе", - заявил он. При этом в Минобороны рассчитывают, что первые документы будут подписаны в этом году.

По словам Загороднюка, в рамках нового формата все существующие программы сотрудничества Украины и НАТО будут сведены в одну программу.

"НАТО ввело подход "одна страна - один план", поэтому поддержка Украины будет предоставляться в рамках одной программы. Мы станем первой страной, которая будет двигаться по этому подходу", - заявил он.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, во время короткой беседы со Столтенбергом, Загороднюк рассказал о состоянии реформирования Минобороны и Вооруженных сил Украины.

Загороднюк отметил, что вступление в НАТО остается ключевым приоритетом военного ведомства Украины. Также речь шла о текущей ситуации на востоке Украины и в Азово-Черноморском регионе.

Как заявил Загороднюк в Facebook, он рассказал генсеку НАТО о приоритетах и желании Украины сделать формат сотрудничества более практичным, в частности, в вопросах поддержки украинского Военно-морского флота и помощи в модернизации Вооруженных сил.

"Спасибо нашим иностранным партнерам за принципиальность и последовательность. Убежден, что наше сотрудничество будет расширено не только в политическом измерении, но и в практической плоскости. Мы для этого приложим все необходимые усилия", - отметил Загороднюк.

Также министр подчеркнул, что достижения военных критериев членства в Альянсе и увеличение количества подразделений ВСУ, способных выполнять совместные операции с армиями стран НАТО, остается неизменным приоритетом работы Минобороны.

Кроме того, руководитель оборонного ведомства провел важные двусторонние встречи со своими иностранными коллегами из Франции, Италии, Грузии и Швеции.



Напомним, Североатлантический совет проведет заседание в Украине 31 октября. Во встрече примет участие президент Владимир Зеленский. Также сообщалось, что Североатлантический альянс через несколько недель отправит в Украину свою оценочную миссию. Справка: Североатлантический совет - это высший политический орган, который принимает решения в НАТО. Он следит за политическим и военным процессом, связанным с вопросами безопасности, которые влияют на Альянс в целом. В состав Совета входят по одному представителю каждой из стран НАТО.

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Источник: korrespondent.net