Кучма резко раскритиковал формулу Штайнмайера

Второй президент Украины и представитель Киева на переговорах в Минске Леонид Кучма считает, что формула Штайнмайера не приведет к миру на Донбассе. Об этом он сказал в ходе выступления в Черниговском университете, сообщает Укринформ в пятницу, 25 октября.

"Формула Штайнмайера к миру на Донбассе не приведет, потому что это не формула мира. Это формула на время политическая или такая – а вдруг мы дожмем украинцев, они на нее согласятся, и мы развернемся... Это вообще "сдать нас с потрохами", так сказать", – пояснил он.

Кучма отметил, что проведение на неподконтрольной части Донбасса выборов без предварительного вывода войск, разоружения сепаратистов и контроля Украиной границы – это полный абсурд.

Также он отверг идею особого статуса для Донбасса. По его словам, это путь к конфедеративному устройству, который неприемлем для Украины.

Кроме того, подчеркнул Кучма, прежде чем соглашаться на какие-либо условия, нужно учитывать нынешнее состояние оккупированной территории.

"Этот регион практически разрушен. По самым скромным расчетам, на его восстановление нужно 100 млрд евро", – сказал Кучма и назвал восстановление Донбасса длительным и ответственным процессом, который во многом зависит от мировых лидеров.

Напомним, 1 октября Украина согласовала текст формулы Штайнмайера, которая в дальнейшем войдет в новый закон об особом статусе Донбасса.

Согласно формулировке, закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей начнет действовать на постоянной основе только после проведения по украинскому законодательству местных выборов, которые мировое сообщество признает состоявшимися по стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.

После этого в Украине вспыхнули акции протеста, участники которых рассматривают данный документ как капитуляцию перед РФ.

Также обращения против имплементации формулы Штайнмайера приняли депутаты шести облсоветов и ряда городов Украины.

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Источник: korrespondent.net