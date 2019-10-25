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25. 10. 2019

В Днепропетровской области с погоней задержали псевдополицейских

В Днепропетровской области на трассе Е50 псевдополицейские штрафовали водителей. О задержании злоумышленников сообщило региональное управление патрульной полиции в пятницу. 25 октября.

Отмечается, что накануне поздно вечером к патрульным полицейским обратился мужчина. Он сообщил, что возле Знаменовки увидел автомобиль Daewoo, на котором спереди находился номерной знак на синем фоне (автомобили МВД), а сзади – обычный.

Полицейские обнаружили эту авто в селе Мелиоративном. Требования патрульных остановить автомобиль водитель проигнорировал.

Во время преследования правоохранители заметили, как водитель выбросил из окна неизвестный предмет, после чего остановил машину и пытался убежать. Побег не удался, и мужчину с пассажиром задержали.

Оказалось, что водитель выбросил из окна самодельное устройство, имитирующее спецсигналы синего и красного цвета, которые использует Нацполиция. Во время проверки в машине нашли поддельные протоколы о нарушении Правил дорожного движения, временные разрешения на управление авто и форму сотрудника полиции. Также были обнаружены номерные знаки, которые не принадлежат остановленному автомобилю.

Установлено, что один из задержанных ранее работал в полиции. На место вызвали следственно-оперативную группу.

Нарушителям угрожает ответственность по статье о самовольном присвоении полномочий или звания служебного лица (ст.353 УК Украины).

Cмотрите фотогалерею: В Днепропетровской области с погоней задержали псевдополицейских

Ранее в Киеве силовики задержали группу вооруженных псевдополицейских, которые похитили столичного бизнесмена. Им пришлось осуществить предупредительный выстрел из табельного оружия и применить спецсредства при задержании.

Также сообщалось о задержании псевдоработников СБУ, которые нападали на элитные автомобили и отбирали имущество у людей.

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Источник: korrespondent.net
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